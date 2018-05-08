Цены на бензин в России растут третью неделю подряд

Согласно данным Росстата, цены на топливо на автозаправках третью неделю подряд растут на 0,4%.
Сейчас средняя цена бензина составляет 40,43 руб./л. Причиной роста стоимости топлива стали исторические максимумы биржевых цен и ожидание повышения акцизов.
В ФАС “Коммерсанту” заявили, что контролируют ситуацию и рост цен не превысит темпы инфляции.
Цены на бензин превысили отметку в 40 руб./л 16 апреля. Всего, по подсчетамРосстата, за месяц стоимость топлива увеличилась на 1,4%. По оценкам Московской топливной ассоциации, в столице рост цен на бензин сталмаксимальным с начала года.