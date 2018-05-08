Coca-Cola HBC прекратит продажу напитков с добавленным сахаром Фото: pixabay

Один из крупнейших продавцов прохладительных напитков в странах Балтии, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, распространил ограничения в части розничных продаж на средние школы. Шаг вызван стремлением компании предложить решение проблемы растущего чрезмерного потребления добавленного сахара детьми.

Генеральный директор Coca-Cola HBC в странах Балтии Константин Чукчуков заявил, что предприятие верит в то, что родители сами способны формировать пищевые привычки детей, но стремится оказать им в этом дополнительную помощь. «Со своей стороны мы уже воплотили это решение, но для достижения желаемого результата призываем и другие компании присоединиться к данной инициативе», – добавил Чукчуков.

Наряду с введением ограничения на продажу своих напитков с добавленным сахаром во всех основных и средних школах (гимназиях) стран Балтии компания Coca-Cola HBC также обратилась к своим бизнес-клиентам, попросив их рассмотреть возможность присоединения к инициативе, чтобы та имела большее влияние на снижение продаж продуктов с добавленным сахаром в детских образовательных учреждениях.

В 2006 году компания Coca-Cola HBC ввела ограничение на продажу прохладительных напитков с добавленным сахаром (в т. ч. холодного чая и воды со вкусом) в основных школах, а в 2018 году, в соответствии с предписаниями Европейской ассоциации производителей безалкогольных напитков UNESDA, распространит это ограничение и на средние школы.

Действующая в странах Балтии компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) является частью концерна Coca-Cola Hellenic – одного из крупнейших производителей напитков в мире и крупнейшего в Европе материнской компании The Coca-Cola Company. Деятельность Coca-Cola Hellenic охватывает 28 стран, компания обслуживает более 560 миллионов человек. Акции компании котируются на биржах Афин, Нью-Йорка, Лондона и Сиднея. Штаб-квартира компании находится в Афинах.

Компания Coca-Cola HBC Eesti начала деятельность в 2002 году и на сегодняшний день обеспечивает работой 116 человек. Наиболее известные из товарных знаков компании: Coca-Cola, Fanta и Sprite, но предприятие также разливает продукты местных марок (например, квас Linnuse kali).

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