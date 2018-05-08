Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию

08 мая 2018, 09:00

Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию Рийгикогу обсудит государственную бюджетную стратегию
Фото: Andras Kralla

На пленарном заседании Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности во вторник, 8 мая, пройдет обсуждение государственной бюджетной стратегии на ближайшие четыре года.

По оценке председателя спецкомиссии по контролю государственного бюджета, реформиста Айвара Сыэрда, роль парламента в формировании фискальной политики государства должна усилиться. Решение начать обсуждение новой государственной бюджетной стратегии – шаг в этом направлении, передает пресс-служба Рийгикогу.

"Перед тем, как государственная бюджетная стратегия была принята, специальная комиссия представила правительству свои предложения и рекомендации касательно того, какая информация должна содержаться в документе, – сказал Сыэрд. – В первую очередь, специальная комиссия хотела бы, чтобы в стратегии были подробная информация и план действий, как пойдет подготовка к предполагаемому сокращению субсидий ЕС в течение периода следующего многолетнего финансового плана ЕС". 

Заместитель председателя совета по бюджету Андрус Альбер также обеспокоен недостаточной информацией о том, как будут финансироваться госпроекты, если субсидии ЕС поступят в меньшем объеме, чем это было запланировано, отмечают утренние новости ETV+, передаёт rus.err.ee. 

"Мы видим, что риск того, что бюджет в будущем может оказаться в дефиците, действительно имеется. Это подтверждают и поступления налогов в прошлом году, и другие вещи, которые происходили в течение последних двух лет. Не все пошло так, как планировалось. Бюджет 2017 года планировался сбалансированным, а на самом деле мы получили дефицит, который в зависимости от методики подсчета достиг или 3, или 7 десятых процента от ВВП", - предупредил Альбер.

С докладами выступят министр финансов Тоомас Тынисте, председатель специальной комиссии по контролю государственного бюджета Айвар Сыэрд, председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин и заместитель председателя совета по бюджету Андрус Альбер.

Обсуждение пройдет по инициативе  спецкомиссии по контролю государственного бюджета.

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