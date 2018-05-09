Eesti Energia начнет снабжать солнечной энергией одно из крупнейших предприятий стран Балтии

Eesti Energia начнет снабжать солнечной энергией одно из крупнейших предприятий ... Фото: Eesti Energia

Eesti Energia построит солнечную электростанцию на крыше производственных и складских помещений фирмы OU Puidukoda, которая действует в волости Мульги Вильяндиского уезда, и в течение следующих 25 лет будет снабжать предприятие солнечной энергией. Строительство электростанции профинансировало предприятие возобновляемой энергии Enefit Green, входящее в концерн Eesti Energia, оно же останется собственником и оператором солнечной электростанции. Электростанция будет покрывать 11% годового объема потребления электроэнергии производства Puidukoda.

По словам члена правления Eesti Energia Андреса Сутта, энергетическое предприятие предлагает своим клиентам беспроблемные и простые решения по внедрению солнечной электроэнергии. «Предлагаемая нами возможность поможет бизнес-клиентам быть экологичными без дополнительных инвестиций, направляя свои ресурсы в основной бизнес. А за строительство, оперирование и обслуживание солнечной электростанции будет отвечать предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, фирма Enefit Green», – пояснил Сутт.

По словам исполнительного директора Puidukoda Кристьяна Сакса, он сразу ухватился за идею локального и зеленого производства энергии, потому что это соответствует принципам и деловой философии предприятия: «Мы хотим быть предприятием, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью из возобновляемых природных ресурсов и оказывает небольшое влияние на окружающую среду. Мы применяем экологичные принципы и в других областях. Например, производим из древесных отходов топливные брикеты и гранулы, также используем древесные отходы для отопления производственных зданий».

Предприятие Puidukoda сосредоточено на производстве и поставке древесных материалов из хвойных пород дерева с высокой добавочной стоимостью. На предприятии используется современная и гибкая, полностью автоматизированная линия производства, которая сортирует, пилит, остругивает и упаковывает. Линия была запущена в 2004 году, а в 2010 году она была реконструирована и реновирована.

Запланированная производственная мощность состоящей из 1670 солнечных панелей солнечной электростанции, которая строится на крыше производственного здания Puidukoda, составляет 451 кВт. Устанавливаемая система покроет 11% годового объема потребления электроэнергии предприятия и займет площадь трех крыш, то есть 2800 м2. В настоящее время ведутся необходимые для начала строительства солнечной электростанции подготовительные работы. Станция начнет работать в конце лета.

«Мы выбрали Eesti Energia в качестве партнера, потому что это крупное и надежное предприятие, с которым у нас было долгое и хорошее сотрудничество. Возможность начать закупать энергию от установленной на нашей крыше солнечной электростанции по зафиксированной на долгий срок цене показалась нам очень заманчивой, потому что электроэнергия в нашем производстве является третьим по величине расходом и образует довольно большую часть окончательной цены продукции», – отмечает Сакс.

Eesti Energia предлагает бизнес-клиентам два варианта для производства электроэнергии из солнца. «В первом случае клиент, как и в случае с Puidukoda, может выбрать уникальное решение полной услуги, при которой Eesti Energia установит на здании или на участке предприятия солнечную электростанцию и будет продавать клиенту произведенную электроэнергию для покрытия его потребления. Владельцем и оператором солнечной электростанции останется предприятие возобновляемой энергии Eesti Energia, фирма Enefit Green», – поясняет председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас. По его словам, решение полной услуги подходит таким бизнес-клиентам, годовое потребление электроэнергии которых превышает 500 МВтч, а свободная площадь крыши или участка составляет более 2000 м2. Второй вариант – клиент может приобрести у Eesti Energia солнечную электростанцию по принципу «под ключ». Eesti Energia поможет найти подходящее техническое решение, приобретет необходимое оборудование, займется его установкой и подготовительными работами.

Рассеянная энергетика – это быстро растущий во всем мире тренд, который дополняет существующее центральное производство электроэнергии локальными производственными единицами рядом с местом потребления. Цель создания станций по производству солнечной электроэнергии при потребителе заключается в увеличении доли локального производства электричества в производственном портфеле Eesti Energia. Стратегическая цель Eesti Energia на 2021 год – производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников.

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