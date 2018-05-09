На Nordic Hotel Forum конференции в честь Дня матери нотариус Прийду Пярна сказал, что конституция не может вынудить граждан рожать, а налог на бездетность – это недемократично.
Нотариус: налог на бездетность – это недемократично
09 мая 2018, 16:00
нотариус Прийду Пярна
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- 16:30 Eesti Energia начнет снабжать солнечной энергией одно из крупнейших предприятий стран Балтии
- 16:00 Нотариус: налог на бездетность – это недемократично
- 15:30 Эстонцы желают быть сами себе начальниками
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- 11:00 Для интернет-магазинов создана инструкция в целях честной торговли
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JU Metall: Сегодня любое производство должно...Находящийся в Пярнумаа производитель металлоконструкций, компания JU Metall OÜ, отмечает в этом году 25 лет деятельности. За годы небольшой производитель складского оборудования превратился в компанию, выпускающую оборудование для международного рынка и предлагающую лучшее качество на любом этапе производства, начиная с первого контакта с клиентом.
В этом году исполняется 30 лет со дня выхода первого...Это был 1988 год, когда спортивный комментатор Эрвин Руннел после соревнования приехал к своему другу, фотографу Мярту Лыхмусу и показал ему вильяндиское издание Nuti. Они уже некоторое время обсуждали между собой идею заняться издательством, но в Советском Союзе в страхе политической пропаганды частным лицам было запрещено что-либо издавать.
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