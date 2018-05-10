Миноритарные акционеры Olympic сделали конкурирующее предложение

Казино Olympic Фото: Andras Kralla

Olympic сообщил, что его миноритарные акционеры внесли на завтрашнее общее собрание акционеров свое альтернативное и обоснованное предложение.

В связи с очередным общим собрание акционеров Olympic Entertainment Group часть миноритарных акционеров внесли в 5 пункт повестки свое обоснованное предложение. По из заверению, у них минимум 1/20 голосов всего акционерного общества.

Там указано, что для прекращения котировки акций на Таллиннской бирже Odyssey Europe необходимо иметь 100% пакет акций OEG, однако при публичной скупке акций Odyssey Europe приобрела менее 90% акционерного общества.

Акционеры обосновывают это так: «Котирование акций на бирже гарантирует инвесторам определенные права, включая прозрачность экономической деятельности эмитента и низкие предельные нормы при осуществлении прав акционеров на общих собраниях. Поэтому, с точки зрения практики Таллиннской биржи, котировка прекращается после выкупа акций миноритариев за справедливое вознаграждение. Прекращение котировки акционерного общества угрожает правам миноритариев, по этой причине для подачи заявки о прекращении котировки необходимым условием является наличие 100% акций у основного акционера»

Olympic сообщает, что сейчас проверяет, насколько правильно были выполнены все формальные и необходимые условий при подачи предложения миноритариями.

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Дмитрий Фефилов



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