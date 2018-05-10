В марте эстонский экспорт снизился на 3% Фото: Raul Mee

Экспорт товаров в марте уменьшился по сравнению с мартом 2017 года на 3%, а импорт вырос на 4%. В первом квартале текущего года экспорт увеличился по сравнению с тем же периодом 2017 года на 6% и импорт на 2%.

В марте 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,1 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию – на 1,4 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 228 млн евро (в марте 2017 года – 142 млн евро), передает в четверг, 10 мая, пресс-служба ведомства.

Основными целевыми государствами экспорта товаров в марте стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (12%) и Латвия (9%).

В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию – электрооборудование, древесина и изделия из древесины (необработанная древесина, двери и окна из древесины хвойных пород), в Латвию –сельскохозяйственная продукция и продукты питания (пиво,сидр) и транспортные средства (автомобили).

Из товаров в марте экспортировали в основном электрооборудование (17% общего экспорта товаров), древесину и изделия из древесины, а также минеральную продукцию (обе группы товаров на 12%). Более всего сократился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 22 млн евро), электрооборудования, а также металла и изделия из металла (обе группы товаров на 11 млн евро). При этом увеличился экспорт механических машин (на 19 млн евро) и минеральной продукции (на 12 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в марте 2018 года 70% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров уменьшился на 7%, или 65 млн евро, а ре-экспорт увеличился на 18%, или 26 млн евро. Более всего на снижение экспорта эстонских товаров повлияло сокращение вывоза электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

В марте более всего импортировалось товаров из Германии и Финляндии (обе по 12% от общего импорта в Эстонию) и Швеции (11%). Из Германии более всего импортировалось транспортных средств и электрооборудования, из Финляндии – электрооборудования, металла и изделий из металла, а из Швеции – электрооборудования и транспортных средств.

Наиболее всего вырос импорт из Белоруссии (на 39 млн евро, примерно в 11 раз), Литвы (на 27 млн евро) и Швеции (на 23 млн евро). Из Белоруссии и Литвы импортировалась в основном минеральная продукция (моторное топливо и топливные добавки), а из Швеции – электрооборудование. Ввоз товаров уменьшился более всего из Нидерландов (на 23 млн евро), Китая (на 19 млн евро) и Финляндии (на 16 млн евро).

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (15% от общего объема импорта в Эстонию), минеральной продукции (13%) и механических машин (12%). Наиболее увеличился ввоз минеральной продукции (на 73 млн евро) и металла и изделий из металла (на 14 млн евро). В марте наиболее уменьшился импорт сырья и продукции химической промышленности (на 12 млн евро).

В марте 2018 года индекс объема экспорта внешней торговли уменьшился по сравнению с тем же месяцем 2017 года на 2% и индекс объема импорта – на 5%.

В I квартале текущего года экспортировано товаров на 3,3 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано – на 3,8 млрд евро. Дефицит товарооборота в первом квартале составил 541 млн евро (в I квартале 2017 года – 652 млн евро).

Рост экспорта в I квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обусловлен увеличением вывоза минеральной продукции (100 млн евро), механических машин (48 млн евро) и транспортных средств (26 млн евро). Среди государств экспорт наболее всего увеличился в Сингапур, Финляндию, Канаду и Германию, а наиболее сократился в Швецию.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова