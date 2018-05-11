Сознательный работодатель использует налоговые льготы

Государство ввело налоговые льготы, с целью мотивировать работодателей брать на зарплату людей с уменьшенной трудоспособностью.
Для получения льготы по социальному налогу должны быть выполнены следующие условия: работодатель является коммерческим, некоммерческим объединением, целевым учреждением или предпринимателем-физическим лицо (FIE); у работника частичная или отсутствующая трудоспособность, или постоянная 40-процентная трудоспособность; работник работает на основании трудового договора. За работника с уменьшенной