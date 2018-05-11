Строительный хаос Финляндии не состоялся

11 мая 2018, 08:30

Строительный хаос Финляндии не состоялся Строительный хаос Финляндии не состоялся
Фото: Scanpix

Pаботодатели и работники строительного сектора Финляндии пришли к соглашению, которое отменяет локаут, до сегодняшнего дня тормозивший строительство.

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