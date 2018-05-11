Строительный хаос Финляндии не состоялся

Pаботодатели и работники строительного сектора Финляндии пришли к соглашению, которое отменяет локаут, до сегодняшнего дня тормозивший строительство.
Kauppalehti написала, что по сообщению профсоюза работодателей строительной отрасли, соглашение покрывает два года. По данным их сообщения, общую почасовую зарплату каждые два года будут поднимать на 30 центов. Исходя из соглашения, зарплата в т.н. таблице зарплат за каждый год будет подниматься на 40 центов так, чтобы зарплаты нижней ступени увеличивались больше, высшей ступени – меньше,