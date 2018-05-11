Доходы наёмных работников выросли

В прошлом году средний доход наемного работника в Эстонии продолжал расти и составил 1154,97 евро в месяц, что на 7,6% больше, чем годом ранее.

Если рассматривать ситуацию по уездам, то самыми высокими брутто-доходами могли похвастаться работники из Харьюмаа. Их брутто-доход составлял 1283,53 евро в месяц. Самый низкий брутто-доход был у работников из Ида-Вирумаа - 946,27 евро в месяц, пишет rus.err.ee со ссылкой на данные Департамента статистики, обнародованные в пятницу, 11 мая.

Разница в среднем доходе между самоуправлениями с самым высоким и самым низким доходом была двукратной. Самый высокий средний доход, как и в прежние годы, получали жители волости Виймси (1601,69 евро в месяц), а самый низкий — жители волости Пейписияэре (793,37) и города Калласте (836).

Число получателей дохода выросло за год почти на 9000 - до 528 735 человек.

Среди получателей дохода 52% были женщины, средний брутто-доход которых составил 1019,17 евро. Для мужчин соответствующий показатель в прошлом году был 1304,86 евро.

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