Лесной сектор экономики откроет свои двери для всех желающих Фото: RMK

18 мая лесной сектор экономики Эстонии откроет свои двери. Все желающие смогут принять участие в посадке леса с RMK, отправиться в походы по лесам вместе с владельцами частных лесов, а также посетить предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности в трех местах Эстонии. Зарегистрироваться можно до 16 мая на домашней странице RMK.

"Наши сегодняшние решения влияют на то, какие леса сохранятся для наших детей и внуков. Во время толок у всех будет возможность самим высадить лес для будущих поколений, пройтись по лесу вместе с нынешними владельцами леса и увидеть, что мы умеем производить из древесины в Эстонии", - сказала руководитель Эстонского общества лесничества Лийна Гросс.

Во время дня открытых дверей владельцы частных лесов, деревообрабатывающие предприятия и специалисты RMK расскажут всем интересующимся, как за лесом повседневно и ежегодно ухаживают. Во время походов с владельцами частных лесов можно будет узнать, как принимаются решения о вырубке и обновлении леса, и увидеть лесонасаждения разного возраста. Участники смогут посадить тысячи саженцев, следуя инструкциям специалистов RMK. А во время посещения промышленных предприятий можно будет увидеть будние дни одного из самых прогрессивных секторов экономики Эстонии и познакомиться с людьми, работающими в деревообрабатывающей промышленности.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Толоки пройдут в Куусалу, Кохила и Коорасте. Походы с владельцами частных лесов - в разноликих и разновозрастных лесах Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Вильяндимаа.

Предприятия деревообрабатывающей промышленности продемонстрируют, как изготавливается фанера, модульные дома и строительный материал для строительства антисейсмических зданий. Гостей будут принимать занимающееся производством фанеры и развитием продукции Kohila Vineer OU в Рапламаа, производящее дома с деревянными каркасами предприятие Nordic Houses KT в Харьюмаа, и расположенное в юго-восточной Эстонии предприятие AS Toftan, второе по размеру лесопильное производств в Эстонии и третье в странах Балтии.

Чтобы принять участие в дне открытых дверей лесного сектора, нужно зарегистрироваться отдельно на каждое из мероприятий, которые будут проходить на эстонском языке. Зарегистрироваться можно по адресу www.rmk.ee/juubelimets вплоть до утра 16 мая.

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