Уолл-стрит заходит на рынок биткоина. Но почему криптовалюты не растут в цене? Фото: CoinDesk

Издание Quartz опубликовало материал, где рассказало, как Уолл-стрит заходит на рынок биткоина и объяснило, почем это не провоцирует рост стоимость криптовалют.

Уолл-стрит прокладывает себе путь в мир биткоина. Несколько известных фирм в этом месяце объявили о своей готовности зайти на рынок. Вы могли подумать, что эти новости должны были бы спровоцировать рост стоимости криптовалют, так как большие инвесторы получат возможность инвестировать в цифровую валюту.

Но крипторынок, кажется, не впечатлен. В этом месяце биткоин упал в цене.

И это несмотря на новости о том, что Goldman Sachs, например, запустит торговлю фьючерсами на биткоин. Или несмотря на решение Intercontinental Exchange — владельца Нью-Йоркской фондовой биржи — разрешить институциональным инвесторам приобретать самую популярную криптовалюту.

Эти деривативы позволят открыть двери на рынок криптовалют крупным инвесторам, так как по-прежнему существует большая неопределенность касательно того, как эта сфера будет регулироваться. Но фьючерсы и свопы дают возможность трейдерам ставить на цену любого актива и, что самое главное, они подпадают под регуляцию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Другие фирмы также обдумывают способы войти на рынок криптовалют. Bloomberg недавно заявил о запуске индекса для крупнейших, самых ликвидных криптовалют. И это не первые шаги крупных финансовых учреждений в сторону этого рынка. Фьючерсы на биткоин были запущены еще в прошлом году во время пиковых показателей криптовалюты.

В марте топ-менеджеры банка BNY Mellon заявили о планах принять меры по хранению криптовалют. Банк хранит активы на $33 трлн. Хранение — защита активов клиента от краж или потерь — возможно, одна из самых больших проблем для криптоинвесторов, так как биржи часто страдали от набегов хакеров.

Цена биткоина, возможно, могла быть еще ниже, если бы не интерес со стороны представителей Уолл-стрит. Но до сих пор движение традиционных финансовых игроков по направлению к рынку криптовалют не спровоцировал возвращение к эйфории и заоблачных цен, как в прошлом году.

Самое актуальное Самое актуальное

Ключевые слова