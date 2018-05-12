Уолл-стрит заходит на рынок биткоина. Но почему криптовалюты не растут в цене?

12 мая 2018, 15:00

Уолл-стрит заходит на рынок биткоина. Но почему криптовалюты не растут в цене? Уолл-стрит заходит на рынок биткоина. Но почему криптовалюты не растут в цене?
Фото: CoinDesk

Издание Quartz опубликовало материал, где рассказало, как Уолл-стрит заходит на рынок биткоина и объяснило, почем это не провоцирует рост стоимость криптовалют.

Уолл-стрит прокладывает себе путь в мир биткоина. Несколько известных фирм в этом месяце объявили о своей готовности зайти на рынок. Вы могли подумать, что эти новости должны были бы спровоцировать рост стоимости криптовалют, так как большие инвесторы получат возможность инвестировать в цифровую валюту. 

Но крипторынок, кажется, не впечатлен. В этом месяце биткоин упал в цене. 

И это несмотря на новости о том, что Goldman Sachs, например, запустит торговлю фьючерсами на биткоин. Или несмотря на решение Intercontinental Exchange — владельца Нью-Йоркской фондовой биржи — разрешить институциональным инвесторам приобретать самую популярную криптовалюту. 

Эти деривативы позволят открыть двери на рынок криптовалют крупным инвесторам, так как по-прежнему существует большая неопределенность касательно того, как эта сфера будет регулироваться. Но фьючерсы и свопы дают возможность трейдерам ставить на цену любого актива и, что самое главное, они подпадают под регуляцию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. 

Другие фирмы также обдумывают способы войти на рынок криптовалют. Bloomberg недавно заявил о запуске индекса для крупнейших, самых ликвидных криптовалют. И это не первые шаги крупных финансовых учреждений в сторону этого рынка. Фьючерсы на биткоин были запущены еще в прошлом году во время пиковых показателей криптовалюты. 

В марте топ-менеджеры банка BNY Mellon заявили о планах принять меры по хранению криптовалют. Банк хранит активы на $33 трлн. Хранение — защита активов клиента от краж или потерь — возможно, одна из самых больших проблем для криптоинвесторов, так как биржи часто страдали от набегов хакеров. 

Цена биткоина, возможно, могла быть еще ниже, если бы не интерес со стороны представителей Уолл-стрит. Но до сих пор движение традиционных финансовых игроков по направлению к рынку криптовалют не спровоцировал возвращение к эйфории и заоблачных цен, как в прошлом году.

Самое актуальное
Ключевые слова
Goldman SachsСШАКриптовалюты
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Уолл-стрит заходит на рынок биткоина. Но почему криптовалюты не растут в цене?
15:00 12 мая 2018
Уолл-стрит заходит на рынок биткоина. Но почему криптовалюты не растут в цене? Издание Quartz опубликовало материал, где рассказало, как Уолл-стрит заходит на рынок биткоина и объяснило, почем это не провоцирует рост стоимость криптовалют.
Языковая инспекция проверяет магазины
10:00 12 мая 2018
Языковая инспекция проверяет магазины На этой неделе Языковая инспекция посетила отели и магазины и поставила в пример работающего в Selver кассира из Ирана, который сдал требующийся для работы экзамен по эстонскому языку на уровень B1.
Трейдер Алекс
09:00 12 мая 2018
Трейдер Алекс: к старту готов Мой виртуальный доход на демо-счете превысил вчера границу в 500 евро. Это значит, что идея длинной позицию по паре евро/доллар была верной. Так же как и идея открыть длинную позицию по нефти, но...
18:00 11 мая 2018
Прошло заседание OEG На сегодняшнем собрании OEG были приняты все ранее известные пункты повестки дня.
17:07 11 мая 2018
В Латвии экспорт тоже упал "После 16-месячного перерыва в экспортной сфере мы увидели знак минуса", - пишет старший экономист Swedbank Агнесе Буцениеце.
15:58 11 мая 2018
Средняя зарплата в Microsoft Estonia - 8212 евро в месяц Это выявил отчёт компании.
15:37 11 мая 2018
Фонд уменьшил долю в Nordecon Фонд KJK уменьшил свою длю в Nordecon на 200 000 евро.
14:42 10 мая 2018
Плюсы Uuesalu Kodu: энергоэффективность, микроклимат и природа
Все новости
Mнения
министр внутренних дел Андрес Анвельт
Андрес Анвельт
Незаконной работы быть не должно. Точка
Тынис Рюютель, исполнительный директор Союза фирм недвижимости Эстонии.
Тынис Рюютель
Приближается ли бум торговых центров?
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Крупная компания сокращает 13 000 человек. Зачем?
Все новости
Новости
Google объявила лучшие игры и приложения в Play Market за последний год
13:00 12 мая 2018
Google объявила лучшие игры и приложения в Play Market за последн...
СМИ сообщили о планах Facebook запустить собственную криптовалюту
12:00 12 мая 2018
СМИ сообщили о планах Facebook запустить собственную криптовалюту
Сознательный работодатель использует налоговые льготы
14:45 11 мая 2018
Сознательный работодатель использует налоговые льготы
Все новости
Фото ДВ
конфеты Kalev Клуб инвесторов: фундаментальный анализ Orkla
Встреча Клуба инвесторов Клуб инвесторов: что...
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Илон Маск опубликовал...
Нагрузка и обязанности нотариусов возрастут Нагрузка и обязанности...
что такое краудфандинг и как туда инвестировать? Видео: краудфандинг –...
Все фотографии
Биржевые новости
14:26 11 мая 2018
Harju Elekter напомнила о дивидендах В своём биржевом сообщении.
07:00 11 мая 2018
Как работает рынок нефти? Что означают все эти "миллионы баррелей в день"? Что влияет на цены на нефть?
17:52 10 мая 2018
Крупная компания сокращает 13 000 человек. Зачем? Деловые в эфире обсуждают самые важные события мировой экономики.
Tinder
15:49 10 мая 2018
Инвестор Тоомас: Facebook уничтожает Tinder? После того, как Facebook на прошлой неделе сообщил о намерении войти в мир сайтов знакомств, инвесторы Match Group направились к выходу. 1 мая акции приложения для свиданий потеряла 20 процентов...
Все новости
Трейдер Алекс
12:38 11 мая 2018
Трейдер Алекс: CFD: что это за зверь такой? Позавчера курс EUR/USD весь день болтался туда-сюда без конкретного направления.
17:49 09 мая 2018
"Большой испуг" Трейдер Алекс написал рассказ, касающийся того, что он делал.
Трейдер Алекс
07:30 07 мая 2018
Кто такой трейдер Алекс? Алексу 37 лет, он отец двоих детей и работает менеджером по продажам на одном предприятии деревообрабатывающей промышленности. Благодаря своей должности, Алекс чувствует себя в интернете как дома,...
трeйдер Алекс!
07:00 07 мая 2018
Знакомьтесь: трeйдер Алекс! Начиная с сегодняшнего дня на порталах Aripaev и «Деловые ведомости» появится еще один выдуманный персонаж: трeйдер Алекс.
Все новости
Подсказка
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
07:00 20 апреля 2018
Что делать, если в дверь стучит налоговый управляющий?
Зачем предприятиям э-счета?
11:00 15 апреля 2018
Зачем предприятиям э-счета?
Налоговые бои на старом рубеже
10:00 15 апреля 2018
Налоговые бои на старом рубеже
Все новости
Фирмы-газели
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
10:00 22 февраля 2018
Рейтинг фирм-газелей возглавляют строители
Все новости
Все о строительстве частных домов 2018

Как выбрать подходящий фасад для своего дома?
Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий
Свежее Самое читаемое
Все новости
Деловые в эфире
Деловые в эфире: Крупная компания сокращает 13 000 человек. Зачем?
Все новости
Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?
Газета в формате PDF
Деловые Ведомости
09.05.2018
Строительство & недвижимость
09.05.2018
Деловые Ведомости
25.04.2018
Архив
Юридическая информация

Ежемесячный материал:

Законодательство. GDPR
09.05.2018
Закон о налоге с оборота
28.02.2018

Ежегодные материалы:

Юридические новости:

Все новостиАрхив
Юбиляры

Девелоперу одного из наиболее уникальных жилых районов ...

В начавшемся году занимающаяся развитием жилых кварталов в основном в окрестностях Таллинна IBE Estonia OÜ отмечает свой 15-й день рождения. Самым известным проектом компании является жилой квартал Uuesalu, который находится за озером Юлемисте, между Вильяндиским и Тартуским шоссе. Это был первый девелоперский проект, который по инициативе жителей превратился в самостоятельный поселок.

Ingle – четверть века в мире промышленных химикатов

Когда компания Ingle начинала деятельность в 1993 году, ее основатель, Ааре Лейнберг, даже представить не мог, чего достигнет занимающаяся промышленными химикатами компания через 25 лет. Какие конкретно химикаты будут поставляться? За счет каких средств? Кому, как и в каких объемах? Время дало ответ на эти вопросы, и в 2017 году команда Ingle может с чистой совестью признать, что принимавшиеся на протяжении многих лет решения привели компанию к успеху.

Viru Elektrikaubandus: доверие - это то, во что мы...

Занимающаяся оптовой и проектной продажей электротоваров компания Viru Elektrikaubandus AS, которая была создана в 1993 году тремя активными молодыми людьми в Ляэне-Вирумаа, работает по принципу доверия. “Мы продаем нечто большее, чем товары и цену. Мы доверяем своему клиенту, потребителям и сотрудникам, а они доверяют нам. Доверие лежит в основе всех 25 лет деятельности”, - заявил директор компании Урмас Мюлла.
Все новости
ТОПы Äripäev
Трейдер Алекс
09:00 12 мая 2018
Трейдер Алекс: к старту готов
15:58 11 мая 2018
Средняя зарплата в Microsoft Estonia - 8212 евро в месяц
Bсе новости
Mероприятия

    Laadimine...

Посмотреть все мероприятия
Полезные предложения