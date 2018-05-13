Эстонская ИД-карта подверглась критике

Кошельки жителей Эстонии обычно заполнены различными пластиковыми картами: карты клиентов всевозможных магазинов или спортивных клубов, карта общественного транспорта, банковские карты, водительские права. Хотя у всех есть ИД-карта, которая могла бы все эти карточки заменить.

Но почему этого не происходит? Среди крупных торговых сетей лишь единицы используют для своей клиентской базы ИД-карты. Оказывается, по своей функциональности эстонская ИД-карта отстает от времени и просто не удовлетворяет потребности компаний и потребителей, пишет Postimees.

Например, нецелесообразно использовать ИД-карту в общественном транспорте, поскольку у нее отсутствует возможность бесконтактного обмена данных.