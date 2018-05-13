Президент о матерях: нам помогла бы возможность работать по гибкому графику

Президент Керсти Кальюлайд Фото: Andres Haabu

Президент Керсти Кальюлайд сказала в своей речи в День матери на площади Вабадузе, что матери привыкли справляться сами, но и их силы иссякают и общество может многое сделать для их поддержки.

"Все мы самые лучшие для своих детей, хотя они и не могли нас выбирать. Тем не менее они не обменяли бы нас на более умных, красивых, спокойных, проводящих больше времени дома, более понимающих родителей. Потому что дети, знаете ли, страшно умные. Они принимают мир, самих себя, нас, взрослых, именно такими, какие мы есть. И обычно они смотрят на нас признательно, с сияющими глазами. За исключением тех случаев, когда они смотрят на нас исподлобья и хлопают дверями.

Нам могла бы помочь сеть детских учреждений, где мы могли бы оставить ребенка в безопасности, работая по любому графику. Нам помогло бы, если бы сограждане не косились на нас за то, что мы хотим пользоваться такими учреждениями. Нам помогло бы, если бы наши работодатели радовались за нас, когда мы ждем ребенка. Нам помогла бы возможность работать по гибкому графику — мы готовы работать с энтузиазмом, даже по ночам, когда чувствуем, что наше стремление одновременно быть матерью и участвовать в трудовой жизни, по-настоящему и искренне, каждый день, ценят. Я желаю всем матерям Эстонии, чтобы им повезло и было, на кого опереться, и чтобы этот круг поддержки был гораздо шире собственной второй половины и бабушек с дедушками", - подчеркнула президент и поздравила всех с Днем матери.

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