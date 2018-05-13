Приватизационные деньги пойдут на управление проблемной недвижимостью

13 мая 2018, 09:00

Приватизационные деньги пойдут на управление проблемной недвижимостью Приватизационные деньги пойдут на управление проблемной недвижимостью
Фото: pixabay

9 мая в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта 614 SE, который позволит использовать деньги, полученные при приватизации, для управления государством проблемной недвижимостью.

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