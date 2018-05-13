Приватизационные деньги пойдут на управление проблемной недвижимостью

9 мая в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта 614 SE, который позволит использовать деньги, полученные при приватизации, для управления государством проблемной недвижимостью.
В конце апреля председатель Экономической комиссии Свен Сестер сказал, что государству передается большее количество неиспользованных квартир. Проблемой становятся опустевшие и опасные для проживания квартирные дома. Эти площади означают для государства последующие расходы. «В ходе реформы собственности возникли проблемы с жилищным хозяйством и заброшенными строениями. Для решения проблемы