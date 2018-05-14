Facebook приостановил работу почти 200 приложений, имеющих доступ к данным пользователей

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Facebook приостановил действие почти 200 приложений на своем сайте из-за доступа к большому объему личной информации пользователей.

Заявление было опубликовано на новостном портале соцсети, пишет "Коммерсант".

«Facebook продолжит исследовать все приложения, которые получили доступ к большому объему личной информации прежде, чем мы изменили нашу политику в 2014 году, чтобы снизить доступ к личным данным,— говорится в сообщении.

По словам представителей Facebook, если приложения злоупотребляли использованием личной информации, то они будут полностью заблокированы, а люди получат соответствующее уведомление.

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