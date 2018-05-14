Luminor увеличил основной капитал "дочки"

Luminor Bank увеличил основной капитал дочерней компании Salvus на 4,1 млн евро до 13,57 млн евро для инвестиций в недвижимость.
Об этом свидетельствуют данные Firmas.lv, сообщает Dienas Bizness.
До этого основной капитал Salvus составлял 9,47 млн евро.
Компания Salvus зарегистрирована в 2009 году, Luminor Bank является ее единственным владельцем. В 2017 году оборот Salvus составлял 129 339 евро, убытки - 2,712 млн евро.
Luminor Bank начал деятельность в странах Балтии как объединенный банк Nordea Bank и DNB в октябре 2017 года. В Латвии в процессе слияния Nordea Bank передал свои активы DNB.