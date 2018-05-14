Трейдер Алекс: щука ушла вместе с удочкой

14 мая 2018, 15:57

Трейдер Алекс Трейдер Алекс
Фото: Anti Veermaa

Итоги пятницы я могу подвести как рыбак: поймал окуня, который вдохновил меня на ловлю щуки, но в итоге остался без удочки.

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Но обо все по порядку. На моем демо-счете была открыта виртуальная длинная позиция евро/доллар. Она работала хорошо, принесла мне за три дня 851,41 евро чистого дохода. В пятницу я решил попробовать новую идею: поставить на то, что после хорошей неделе на рынке инвесторы захотят забрать выручку.

Я и открыл короткую позицию по индексу S&P 500. Продал 20 CFD-договоров на уровне 2729,03 и поставил стоп-лосс на уровне 2739,03, то есть на 10 пунктов выше, ограничив таким образом потерю до 200 евро.

Начало было красивым, концовка нет

Начало было красивым. S&P 500 открылся на уровне 2730 и начал оттуда потихоньку двигаться вниз. Мне повезло купить сразу на начале снижения, так что почти сразу на моем счету был плюс в несколько десятков евро, что улучшало настроение.

Это, в свою очередь, придало такого куража, что я решил проделать ту же сделку с настоящими деньгами. Окунь был уже в руках, пришло время поймать щуку! Вновь продал 20 договоров, в этот раз со счета с реальными деньгами, на уровне 2722,98. Стоп-лосс поднял на уровень чуть выше дневного – 2733.

Что же случилось? Падения не продлилось. Индекс начал юлить: один раз упал на два пункта, затем поднялся. Скакал взад-вперед и не мог найти направления. В итоге он закрылся на уровне чуть выше, чем я предполагал, но все-таки ниже стоп-лосса.

Я спокойно пошел спать, оставив позицию открытой. Потом я для себя открыл, что на торгах после закрытия биржи индекс вырос выше стоп-лосса - пусковой крючок сработал и моя позиция была закрыта. Как на виртуальном счете, так и на счете с реальными деньгами. И оба понесли убытки.

Недешево, но поучительно

Самое актуальное

В этом смысле урок обошелся мне недешево. Я даже и предположить не мог, что первая сделка принесет близкий к максимуму убыток. И эта потеря научила меня многому. Например, я решил снизить свои риски еще больше. Иначе еще пара десятков таких неудачных сделок, и деньги кончатся.

Дальше попробую лимитировать возможные потери парой десятков евро. Следует брать меньшие позиции, ставить стоп-лосс выше и прежде всего отработать момент входа. На демо-счете я вовремя вошел в позицию, но на настоящем счету нет. Поэтому было бы правильным этой сделки не совершать. Рынок не птица, которая может улететь, хорошие возможности заработать будут и в следующие дни.

Еще одна часть урока: не оставляй позицию открытой, если ты не уверен, что будет дальше! После закрытия рынка происходит хаотичная продажа, малоликвидная и цена может сказать туда-сюда. Достаточно одного большого скачка в неправильном направлении и ты со своей позицией выбываешь из игры. Разумнее уйти раньше и не оставлять позицию на произвол судьбы.

В начале этого века в США на рынке ценных бумаг была популярной фраза: «sell down to your sleeping point, которую можно перевести, как «продавай до тех пор, пока ты не будешь спать спокойно». Другими словами, не порти свой сон не закрытой позицией, которая либо слишком большая, слишком рискованная или все вместе.

Делаю ставку на домашний склад

Сегодня попытаюсь поставить на торговую сеть США Home Depot, название которой можно перевести как домашний склад. Этот большой продавец электротоваров для дома сообщает завтра перед началом торгов о своих результатах. Они, по мнению аналитиков, могут быть очень хорошими.

Завтра, до объявления результатов, можно использовать несколько стратегий. Одна – прикупить акций и надеяться, что результаты окажутся лучше средних, акции вырастут и их получится продать с прибылью.

Здесь присутствую вышеупомянутый риск – смогу ли я спать спокойно зная, что у меня открытая позиция. И еще риск в том, что вдруг результаты не будут такими хорошими и цена акции в итоге упадет? Упадет ниже уровня стоп-лосса в моем ордере? В таком случае я понесу большие убытки, несмотря на наличие стоп-лосса.

Этих рисков можно избежать используя другую стратегию, которую торговцы акциями называют run-up или разгон. У цены акции есть предрасположенность расти перед позитивными ожиданиями события. Игроки стратегии стремятся поймать лишь этот момент и не ждут, окажется ли событие позитивным или нет. Этой стратегией пытаются заполучить, так сказать, синицу в руках, а не журавля в небе.

Это стратегию я сегодня и опробую. Как все пройдет, об этом уже завтра.

    Трейдер Алекс
Ключевые слова
ВыруДолларЕвроТОПСША
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