Трейдер Алекс: верю в кошелёк китайцев

Я отставил в сторону вчерашнюю идею Home Depot, и сделал сегодня утром совершенно другую ставку.

Сделал ставку на то, что в кошельке китайцев денег на самом деле гораздо больше сбережений, чем они показывают.

Но обо всём по порядку.

Вчера я решил, в первую очередь, попробовать свою идею с Home Depot. Она состояла в том, что сегодня крупнейшая сеть магазинов бытовой техники в США опубликует отчётность, которая окажуеся выше ожиданий. Я надеялся, что в ожидании хороших результатов компании цена акций немного подрастёт. Моя задача - поймать этот. Это т.н. стратегия "run-up".

Купил виртуальный лотерейный билет

Я зашёл в позицию (на виртуальном счёте, естественно), купив 10 CFD по цене 190,41. Однако цена акций никуда не двинулась. Она болталась между 190 и 191, график рисовал свечи вверх-вниз (о свечах, кстати, нужно будет поговорить отдельно - некоторые читатели могут о них ничего не знать) без какого-либо чёткого направления. Я устал ждать, и принял решение,, что реальные деньги в это вкладывать не буду. Нет тренда так нет, чего впустую огород городить.

На виртуальном счёте я оставил позицию открытой: пусть выйдет отчётность, и это будет виртуальным лотерейным билетом. Для реальных денег нужно было выбрать что-то менее рисковое.

Продираясь утром через новости Reuters, я нашёл подходящую идею: длинная позиция по EDP.

Португальцы на низкую цену не купятся

EDP - это португальская энергетическая компания, одним из собственников которой является китайское госпредприятие CTG (China Three Gorges Corporation). Это один из крупнейших производителей ГЭС в мире.

CTG заплатила за 20% EDP 2,7 миллиарда евро в 2011 году, а вчера сделала предложение о выкупе всех акций, обращающихся на лиссабонской бирже.

Похоже, что CTG предложило слишком мало: всего на 5% больше биржевой цены. Вчера акции выросли на 10%, достигнув уровня 3,4 евро. Предложение китайцев - 3,26 евро за акцию.

Аналитики JP Morgan также считают это предложение слишком низким. "Считаем, что цена слишком маленькая для того, чтобы CTG смогло получить полным контролем над предприятием, следы которого ведут даже в возобновляемую энергетику США. Мы исходим из того, что правление или миноритарные акционеры потребуют более высокую цену", - передаёт Reuters слова аналитиков.

Я также считаю, предложенная цена низкая. Большую компанию не выведешь с западной биржи, просто заплатив на несколько центов больше, чем стоили акции на прошлой неделе. Я считаю, что это возможно в Таллинне, но не в Западной Европе. Институциональные инвесторы просто стукнут кулаком по столу и скажут китайцам: "Не отдадим. Уж точно не по этой цене". Китайцы, которым будет обидно уезжать из созданного дома, предложат больше денег, чтобы получить желаемое.

Поэтому я поставил на то, что за акции EDP попросят и получат больше денег. Причина: CTG является одной из самых крупных и богатых энергетических компаний мира, а EDP своих денег явно стоит.

Купил за реальные деньги 40 контрактов CFD на акции EDP по цене 3,41 евро. Стоп-лосс поставил на уровне 3,37. Временная цель по этой сделке: рост цены после того, как CTG сделает новое ценовое предложение, или тот момент, когда сработает стоп-лосс в случае если предложения не последует, и цена потихоньку покатится вниз. Думаю, что в течение ближайших пару дней наступит либо первое либо второе.

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Трейдер Алекс

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