Эффективность расходования средств новых складов оставляет желать лучшего

При проектировании новых складов зачастую слишком мало думают о том, какие расходы на содержание они принесут в долгосрочной перспективе, утверждает директор по продажам в сфере электричества Onninen Eesti Арлес Таал в утренней программе на радио Aripaev.
Ключевой момент в том, что если установить на складе или в промышленном здании новую энергоэффективную технологию светодиодного освещения (LED), она сохранит на 2/3 больше энергии по сравнению со старым освещением. Если добавить к ним разумное управление, получится сохранить еще 2/3, отметил Арлес Таал. По его словам, мы не хотим или не можем обращать внимание на последнее даже при реставрации