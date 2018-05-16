Недвижимость в столицах стран Балтии в среднем в два раза дороже киевской Фото: pixabay

Средняя цена за квадратный метр жилья в Киеве, где проживает около трех миллионов человек, значительно ниже, чем в столицах трех стран Балтии, показывают собранные принадлежащем эстонской компании RIA.com Marketplaces и работающем на рынке Украины порталом недвижимости DOM.RIA.com.

Среди трех столиц стран Балтии наиболее высокая цена за квадратный метр жилья в Таллинне.

В 2017 году один квадратный метр жилья в Таллинне стоил в среднем около 1700 евро; согласно статистике Земельного департамента в Эстонии, за год цена выросла на 12%. Теперь, в 2018 году, средняя цена составляет 1800 евро за квадратный метр. Если проанализировать рынок Эстонии по городам, то самая дешевая недвижимость в Мыйзакюла – около 40 евро за м?, а средняя в Тарту и Сауэ - 1500 евро. По уездам цена за квадратный метр варьируется от 168 до 1700 евро. Большим спросом пользуются не только небольшие квартиры, но и дорогие апартаменты.

В Риге стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 1390 евро. Рост за последний месяц составил 1%, в отличие от Таллина, где рост за последний месяц составил 7,5%. Цена одного м? за 30-50 км от Риги — в среднем 524 евро. В Риге большим спросом пользуются вторичные квартиры (700-900 евро за кв.м.), либо однокомнатные квартиры. Латвийцы рады были бы покупать новостройки. Но их количество очень мизерно и люди не хотят платить 1500€ за кв.м.

В Вильнюсе, стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 1500€. За последние полгода цены выросли. Так, в Каунасе рост составил 4,8%, в Паневежисе – 3,1%, в Клайпеде – 2,4%. В самом Вильнюсе рост цен составил 3,6%. Из-за роста цен многие жители Литвы покупают жилье не в самом Вильнюсе, а более доступное в других городах, где уровень цен еще не достиг апогея. Спросом пользуются литовские проекты и «хрущевки».

В Украине на данный момент цены на недвижимость падают. Только за март-апрель падение составило 2,8%. В Киеве средняя стоимость одного квадратного метра жилья на данный момент составляет 831 евро. А вот в областях этот показатель варьируется от 366 и до 724 евро за м?. И, по данным аналитиков, цены на недвижимость будут падать и дальше.

Из-за невысокого уровня дохода украинцев, наибольшей популярностью у населения пользуются 1- и 2-комнатные квартиры, в основном это «хрущевки».

Таблица 2: Средняя цена за квадратный метр (апрель 2018, средняя цена квартирах и домах)

Таллинн 1800 евро Рига 1390 евро Вильнюс 1500 евро Киев 831 евро



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