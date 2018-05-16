Ссора из-за подряда Raudtee затащила финнов в суд

У подозреваемого в двойной игре финна Киммо Ёрнила может быть более частая связь с предприятием, чем он, консультируя Эстонскую железную дорогу (Eesti Raudteed), того желал. Сегодня Ёрн выступает в суде свидетелем.
Для напоминания. Несколько месяцев назад Aripaev писал, как дорогой подряд по управлению движением в Ляэне-Харью привел к сcоре Харью привел к ссоре Eesti Raudtee и фирму KMG Inseneriehituse, взамен которой работы были переданы финской фирме Mipro, сделавшей по сравнению с другими самое дешевое предложение. В документах о подряде руководителем работ финнской фирмы числился Киммо Ёрн, который в