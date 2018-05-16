"Вы сможете доехать из Риги до Таллинна за 2 часа"

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В 2026 году.

«Мы перестроим не только всю железную дорогу, но и центральный вокзал, а после открытия железной дороги Rail Baltica в Латвии дорога от Риги до Таллина займет всего два часа», - в интервью Dienas Bizness рассказал директор по развитию Rail Baltica Агнис Дриксна.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы с развитием железной дороги развивалась и ближайшая к ней инфраструктура, поэтому инвестиции частных инвесторов приветствуются – как в случае с компанией Linstow, которая начала расширение торгового центра Origo и строительство бизнес-центра рядом с вокзалом. «Мы дополняем друга друга: Rail Baltica привозит в Ригу людей, а город предлагает им, где работать, куда сходить поесть и где отдохнуть», - говорит Дриксна.

Объем инвестиций в проект Rail Baltica для Балтии составляет 5,8 млрд евро, для Латвии – 2 млрд евро. 85% этих средств поступает из европейских фондов, 15% должно идти из национального бюджета. «Со стороны ЕС этого огромные деньги, и это даст 10 тыс. рабочих мест во время строительства Rail Baltic. Я считаю, что инвестиции Латвии не только окупятся в будущем, с точки зрения позитивного влияния на экономику страны они уже окупились», - считает Агнис Дриксна.

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