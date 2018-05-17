Экономический обзор северных стран

Михкель Нестор экономический аналитик банка SEB Фото: Andras Kralla

После чрезвычайно успешного 2017 года возникают вопросы о дальнейшем направлении экономики как в Эстонии, так и в более широком плане. Можем ли мы надеяться на продолжение быстрого экономического роста? Поднимутся ли процентные ставки? Каким образом на нас повлияет политическая конфронтация между великими державами? Похоже, что тревога о будущем усиливается.

Для фондовых рынков 2018 год начался с широкомасштабного спада, который сейчас пусть и остановился, однако повлек за собой значительно большую волатильность. Не оправдал ожиданий экономический рост в США в первом квартале, да и в Европе некоторые экономические показатели по сравнению с прошлым годом сдали свои позиции. Страны, которые классифицируются в основном как развивающиеся рынки, были разочарованы ужесточением денежно-кредитной политики США, в результате чего дорожают кредитные деньги.

На темпы роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах повлияет совокупное воздействие политики и экономического цикла. С политической стороны тон будут задавать Брексит, продолжение интеграционного проекта Евросоюза, внешняя политика Дональда Трампа, а также попытки России и Китая усилить свое влияние. Наибольшие риски заключаются в торговой войне США и Китая, а также события, происходящие на Ближнем Востоке, однако как показывает история, влияние политических событий на экономику ограничено. Важнее становится вопрос, на какой стадии экономического цикла мы сейчас находимся. Тем не менее, небольшие трепыхания в начале года еще не указывают на то, что цикл пойдет в обратную сторону. Укрепление позиций рынка труда продолжался рука об руку с ростом цен на активы, что создает основу для более быстрого роста частного потребления. С другой стороны, низкий рост заработной платы и инфляция свидетельствуют о том, что «температура» мировой экономики всё еще довольно низкая. В то же время более активное использование капитальных товаров привело к резкому увеличению широкомасштабной инвестиционной активности. При совместном воздействии этих факторов мы ожидаем продолжения быстрого и широкомасштабного роста мировой экономики, который как в 2018, так и в 2019 году достигнет 4%.

Ослабление экономических показателей еврозоны в начале года было, по-видимому, временным явлением.

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Несмотря на то, что повышение курса евро усугубило положение экспортеров, снижение промышленного производства было вызвано внешними факторами, такими, как например погода. Следует иметь в виду, что снижение показателей безопасности произошло с рекордно высокого уровня, и в долгосрочной перспективе показатели по-прежнему сильны. Довольно показателен тот факт, что индикатор доверия менеджеров по закупкам был в последние месяцы выше во Франции, чем в Германии, что говорит о лучшем балансе экономического роста в еврозоне. В течение прогнозируемого периода в долгосрочной перспективе рост должен оставаться выше своего потенциала как в Германии, Франции, Испании, так и в Италии. В экономике еврозоны это будет означать рост в размере 2,4% в 2018 году и 2,3% в 2019 году. В течение прогнозируемого периода денежно-кредитная политика Европейского центрального банка будет оставаться довольно мягкой, однако 2019 год должен привести к первому повышению процентных ставок. Изменение должно произойти в июне 2019 года, когда отрицательная процентная ставка по депозитам будет увеличена с уровня -0,4% до -0,25%. Осенью того же года повысится процентная ставка по рефинансированию с нынешнего нулевого уровня до 0,25%. Выпуск облигаций центрального банка будет продолжаться, хотя и в меньших объемах, до конца 2018 года.

Экономическая конъюнктура основных торговых партнеров Эстонии – Финляндии и Швеции – будет оставаться благоприятной. После успешного 2017 года экономический рост в Финляндии замедлится лишь незначительно, снизившись с 2,6% в прошлом году до 2,5% в 2018 году и до 2,4% в 2019 году. Рост по-прежнему будут вытягивать экспорт и инвестиции, однако по сравнению с прежними периодами увеличится доля частного потребления. В Швеции экономический рост несколько ускоряется по сравнению с прошлым годом, повысившись до 2,6%. Несмотря на то, что рост частного потребления и инвестиций замедляется, слабость шведской кроны дает сильный стимул к экспорту. Отчетливая негативная тенденция –значительное замедление жилищного строительства в Швеции, что вгоняет в уныние как эстонских производителей домов, так и других экспортеров, зависящих от успехов сектора недвижимости.

Как и в остальных странах Европы, в начале года в Эстонии также ослабились некоторые экономические показатели. Рост объемов обрабатывающей промышленности замедлился, а рост экспорта в марте даже ушел в минус. В то же время на высоком уровне остается продолжающееся укрепление рынка труда и индикаторов доверия. На основании текущих данных кажется, что влияние налоговой реформы на рост потребления остается слабее, чем ожидалось, однако многие другие факторы по-прежнему способствуют продолжению роста покупательной способности. Рост импорта капитальных товаров и всё еще активный рынок строительства свидетельствует о значительном росте инвестиций. Хотя в последние месяцы многие прогнозисты скорректировали свои ожидания, повысив их в отношении экономического роста этого года, банк SEB продолжает занимать консервативную позицию: мы по-прежнему ожидаем, что экономический рост в 2018 году составит 3,5%, и в 2019 году – 3%.

Михкель Нестор

экономический аналитик банка SEB

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