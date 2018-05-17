Экс-сотрудник Cambridge Analytica заявил о доступе ФСБ к данным Facebook Фото: Scanpix

Британская компания Cambridge Analytica передавала похищенные персональные данные пользователей Facebook компаниям, связанным с представителями российских спецслужб. Об этом заявил бывший сотрудник компании Кристофер Уили в среду в ходе слушаний в сенатском комитете по юридическим делам США.

"Cambridge Analytica привлекала российских специалистов к сбору данных и открыто делилась информацией о кампаниях по распространению слухов и попытках влиять на настроения людей c компаниями и руководителями, связанными с российской ФСБ", - заявил он в письменных показаниях, выдержки из которых приводят американские СМИ.

Уили полагает, что у российских спецслужб был доступ к данным, незаконно полученным британской исследовательской компанией.

Он также сообщил американскому сенату, что сотрудник компании Александр Коган, который создал приложение для Facebook, похищавшее данные пользователей, одновременно работал над финансируемыми из России проектами, связанными с исследованием поведения людей.

"Это означает, что в дополнение к тому, что доступ к данным Facebook для России был открыт, есть разумные основания предполагать, что Cambridge Analytica являлась разведывательной целью для российских спецслужб", - отмечается в показаниях Уили.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

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