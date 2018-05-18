"Для эстонского бизнеса самое важное - скорость запуска процесса"

Эксперты на эстонско-российском экономическом форуме "Точка входа 2018" обсудили, в чём заключаются преимущества Эстонии по сравнению с другими странами.
"Первое преимущество Эстонии - культурологическая близость Эстонии к ЕС и Скандинавии и одновременно хорошие отношения с Россией, - Яан Хейнсоо, представитель Enterprise Estonia по привлечению инвестиций из стран Восточной и Центральной Европы. - Это позволяет Эстонии быть мостиком. Второе преимущество - электронное государство. Систематической коррупции почти нет. Легко начинать бизнес (в т.ч.