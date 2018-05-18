"Не будьте как студент на сессии: "Ой, экономический кризис пришёл! И что теперь делать?"

Роман Захаров, партнёр и старший консультант Lean Enterprise Estonia, рассказал на эстонско-российском экономическом форуме "Точка входа 2018" о концепции LEAN.
"Слово LEAN переводят на русский как бережливый. На эстонский - kulusaastlik. Однако в этих переводах акцент сделан не совсем точно. Дело в том, что LEAN - это когда компания в первую очередь максимизирует ценность, которую она даёт клиентам, и только во вторых фокусируется на минимизации потерь. На первом месте - максимизация ценностей клиентам", - говорит он.