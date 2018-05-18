Пало: высокая безработица в Ида-Вирумаа может привлечь сюда инвестиции

18 мая 2018, 11:36

Фото: Scanpix

Министр экономики и инфраструктуры Урве Пало поговорила на I Российско-Эстонскиом Экономическом Форумe-2018 "Точка входа 2018" о типичных проблемах эстонского бизнеса.

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