Пало: высокая безработица в Ида-Вирумаа может привлечь сюда инвестиции

Министр экономики и инфраструктуры Урве Пало поговорила на I Российско-Эстонскиом Экономическом Форумe-2018 "Точка входа 2018" о типичных проблемах эстонского бизнеса.
Первая проблема - слабая интернетизация.
18 мая 2018, 11:36
Министр экономики и инфраструктуры Урве Пало поговорила на I Российско-Эстонскиом Экономическом Форумe-2018 "Точка входа 2018" о типичных проблемах эстонского бизнеса.
Первая проблема - слабая интернетизация.
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