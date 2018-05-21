Что делать после того, как вышла отчётность?

От какого фактора зависит, пойдёт ли акция после публикации отчётности вниз или вверх?
Какой средний показатель больше всего влияет на то, как будет вести себя акция после публикации отчётности? И как топ-менеджмент компании может всё испортить и нивелировать этот показатель?
За какими двумя показателями (вернее, их соотношением) стоит смысл следить, чтобы понять, что делать с акцией?
Кто был звездой программирования, угадывая
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