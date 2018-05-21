У Еврокомиссии есть идея

21 мая 2018, 13:04

Фото: Scanpix

Европейская комиссия планирует, по данным Financial Times, создать новую ценную бумагу, обеспеченную облигациями всех государств стран, входящих в еврозону.

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