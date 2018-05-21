У Еврокомиссии есть идея

Европейская комиссия планирует, по данным Financial Times, создать новую ценную бумагу, обеспеченную облигациями всех государств стран, входящих в еврозону.
Издание, ознакомившееся с черновиком такого предложения, предположило, что такая инициатива вызовет жёсткую критику таких крупных игроков ЕС, как Германия.
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