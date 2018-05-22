Эстония в ТОП-13 самых читающих стран в ЕС

Эстония заняла первое место в исследовании 15 стран.
Eurostat провело исследование в 15 странах Евросоюза, где сравнивали, сколько в среднем жители этих стран тратят на чтение книг в день, сообщает estonianworld.com. Исследование проходило с 2008 по 2015 годы.
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