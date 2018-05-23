Кому полезен упадок транзитного сектора?

Из-за долгосрочного упадка транзитного сектора загруженность таможенных складов низкая и площадь доступна по низким ценам.
По словам руководителя 1Partneri Kommertskinnisvara Кирилла Вигула, особенно чахнет российский транзит, многие из складов наполовину пусты. «В хорошие времена строили много и качественно. В свое время, банки, которые давали кредит на постройку зданий, следили за этим сектором с большой настороженностью», - добавил Вигул.
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