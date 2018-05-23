Трамп предложил ЕС сократить поставки стали в США на 10% Фото: AP

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что поставки стали и алюминия из ЕС сократятся на 10%. В Брюсселе считают, что американцы сами не продумали свою стратегию

Как сообщила изданию The Wall Street Journal участвующая в переговорах ЕС с США польский министр Ядвига Эмилевич, Вашингтон предлагает Брюсселю два варианта разрешения торгового спора. Оба предполагают снижение импорта стали и алюминия в Соединенные Штаты на 10%.



«У нас складывается впечатление, что они (американцы) рассчитывают хоть как-то ограничить поставки стали и алюминия из стран ЕС», - сообщила представитель европейской торговой комиссии Сесилия Мальмстрем. «При этом они и сами толком не представляют, как эти ограничения ввести», - считает Эмилевич. По ее словам, европейцы пытаются найти варианты, которые устроили бы обе стороны, однако истинных задач американской стороны они не понимают.



Пресс-секретарь Министерства торговли США Уилбур Росс заявления европейских представителей комментировать не стал.





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