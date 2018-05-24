Что может случиться с купленными базами клиентов?

В Эстонии много тех, кто предлагает базы данных, у кого можно купить данные клиентов, например, для использования при продаже телефонов или для прямых предложений. Начиная с 25 мая, приобретённые базы данных могут оказаться бесполезными.
В связи с вступлением 25 мая в силу постановления о защите личных данных (GDPR) возникает ряд вопросов и к продавцам данных о клиентах. О том, каково правовое основание для такого бизнеса, адвокаты и продавцы баз данных имеют разное мнение. В любом случае у пользователей такой базы данных возникает большая ответственность.
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