Эстонский бизнес ломает зубы

24 мая 2018, 07:00

Переехавший в Эстонию из Москвы врач и управляющий бизнесом Александр Усков-Келл Переехавший в Эстонию из Москвы врач и управляющий бизнесом Александр Усков-Келл
Фото: TedEx Lasnamae

Переехавший в Эстонию из Москвы врач и управляющий бизнесом Александр Усков-Келл за два с половиной года вывел местную небольшую клинику Vitaclinika из банкротства. Однако далось это непросто.

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Переехавший в Эстонию из Москвы врач и управляющий бизнесом Александр Усков-Келл
07:00 24 мая 2018
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«Даже мы не ожидали, что год будет настолько удачным. Все наши планы претворены в жизнь», - подвел итог прошедшему году Андрес Алликмяэ, председатель правления отмечающей 50-летие компании Harju Elekter. - Концерн Harju Elekter Grupp увеличился на четыре компании - одна в Финляндии, одна в Эстонии и две в Швеции. Успех принесла также идея реорганизации системы управления в компании. Это придало нам смелости при принятии решений», - отметил Алликмяэ, добавив, что благодаря росту акций, кошелек акционеров стал примерно в два раза толще.

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