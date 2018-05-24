Эстонский бизнес ломает зубы

Переехавший в Эстонию из Москвы врач и управляющий бизнесом Александр Усков-Келл за два с половиной года вывел местную небольшую клинику Vitaclinika из банкротства. Однако далось это непросто.
Два с половиной года назад вы приехали в Эстонию, чтобы спасать от банкротства клинику Vitaclinika. На сегодняшний день можно сказать, что результаты успешные.
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