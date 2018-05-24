Клуб инвесторов: Таллиннский порт – деньги инвесторов нам не нужны

Несмотря на окончание рабочего дня и вечернее время на встрече с представителем Таллиннского порта никто из членов Клуба инвесторов не задремал.
Акции Таллиннского порта 11 июня начнут котироваться на Таллиннской бирже. Но уже завтра будет опубликован проспект и дана возможность подписаться на акции этого госпредприятия. Если с одной стороны кажется, что это действительно интересная возможность для инвестирования - госпредприятие, стабильный доход, грандиозные планы, - то с другой, остается много непонятных моментов, которые тормозят
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