СМИ узнали о подготовке США к введению 25% пошлин на импортные автомобили Фото: AP

Минторг США начал расследование, подрывает ли импорт автомобилей национальную безопасность Америки. Положительный ответ на этот вопрос позволит по закону ввести 25% пошлины на ввоз машин из-за границы

Администрация Дональда Трампа готовится под предлогом защиты национальной безопасности ввести пошлины на импорта автомобилей в размере 25%, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее сам президент пообещал «большую новость» для американской автомобильной промышленности. Об этом Трамп написал в своем Twitter.



«Наших великих американских автомобилестроителей скоро ожидает большая новость! После десятилетий утечки ваших рабочих мест в другие страны, вы достаточно долго ждали!», — написал президент США.

Собеседники Reuters рассказали, что администрация намерена расследовать, не наносит ли импорт автомобилей ущерба национальной безопасности США. Позже глава Министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что власти действительно начали расследование по статье 232 американского закона о расширении торговли от 1962 года. По нему исполнительная власть имеет право проводить расследование, как тот или иной импорт влияет на национальную безопасность США.



«Имеются свидетельства, что в течение десятилетий импорт из-за границы подрывал нашу отечественную автоиндустрию. Министерство торговли проведет тщательное, честное и прозрачное расследование, ослабил ли этот импорт нашу экономику и может ли он нанести ущерб нашей национальной безопасности», — цитирует агентство заявление Росса.



Если расследование признает, что автомобильный импорт подрывает национальную безопасность США, то власти получат право поднять пошлины на ввозимые автомобили до 25%.



?Ранее президент Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских автопроизводителей, которые продают машины в США, при этом, по его словам, власти ЕС препятствуют экспорту американских автомобилей в Европу.





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