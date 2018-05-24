Студенты из EBS смогут без дополнительной платы учиться в 60 университетах по всему свету

Студенты из EBS смогут без дополнительной платы учиться в 60 университетах по... Фото: Scanpix

Estonian Business School (EBS) станет первым университетом Эстонии, студенты которого получат возможность в течение одного семестра без дополнительной платы учиться в одном из 60 партнерских университетов по всему миру.

По мнению руководителя бакалаврского обучения EBS Анто Лийвата, опыт обучения по обмену в зарубежном университете бесценен как для самого студента, так и для работодателей. «Каждому студенту следует воспользоваться возможностью и по меньшей один семестр проучиться за рубежом. Если раньше учеба за рубежом давала на рынке труда конкурентное преимущество, то теперь она является естественной частью учебного процесса», – сказал Лийват.

С этой целью со следующего учебного года в программах EBS будет предусмотрено т.н. окно мобильности для обучения в зарубежном университете. Обучение по обмену предполагается в течение третьего семестра – это время студент EBS сможет провести, изучая интересные ему предметы в одном из 60 признанных университетов по всему миру. «Важно подчеркнуть, что обучение в партнерских университетах EBS никак не скажется на стоимости получения образования в EBS», – добавил представитель университета.

Кароли Хиндрикс, выпускница EBS, основатель и исполнительный директор компании Jobbatical, созданной с целью объединения работодателей и предпринимателей, отметила, что обучение за рубежом – преимущество как для учащегося, так и для работодателя. «Опыт проживания в другом культурном пространстве помогает научиться смотреть на то или иное явление с альтернативных точек зрения. В нашу команду входят люди из двадцати стран. Их багаж и жизненный опыт помогают задавать вопросы и бросать вызовы – с этим не справились бы люди с одинаковым происхождением. На примере нашей платформы мы видим, что во всем мире все выше ценится международный опыт работников. Такой опыт является очевидным преимуществом кандидата», – прокомментировала Хиндрикс.

Окно мобильности – семестр, когда студенты бакалавриата могут учиться за рубежом, изучая предметы по выбору. Полученные при обучении в партнерском университете зачетные баллы при этом в полном объеме переносятся в основной университет. Среди студентов EBS наиболее популярны Университет Боккони в Италии, Копенгагенская школа бизнеса (CBS) в Дании и Университет Монаша в Австралии. Также многие учащиеся выбирают обучение по обмену в Испании, Германии и Великобритании.

Студенты магистратуры наряду с обучением по обмену также могут приобрести дополнительный опыт, изучая в качестве модуля предмета по выбору практики онлайн-торговли в Китае или дигитализацию промышленных предприятий в Германии. От опыта, полученного студентом в партнерском университете, также выигрывают работодатели, которые в течение обучения за рубежом предоставляют работникам возможность работать дистанционно, ведь в конечном итоге они получают работников с международным опытом.

Estonian Business School (EBS) является старейшим в Эстонии частным университетом, где по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры обучается 1500 человек, причем треть из них – зарубежные студенты. Пятая часть преподавателей EBS – иностранцы. Студенты EBS имеют возможность учиться по обмену в 60 партнерских университетах по всему миру.

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