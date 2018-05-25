Как образовалась цена подписки на акции Tallinna Sadam

25 мая 2018, 14:30

финансовый директор Tallinna Sadam Марко Райд. финансовый директор Tallinna Sadam Марко Райд.
Фото: Andres Haabu

Цена IPO Tallinna Sadam от 1,4 до 1,8 евро сформировалась на основе обратной связи инвесторов, пояснил финансовый директор Tallinna Sadam Марко Райд.

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