Как образовалась цена подписки на акции Tallinna Sadam

Цена IPO Tallinna Sadam от 1,4 до 1,8 евро сформировалась на основе обратной связи инвесторов, пояснил финансовый директор Tallinna Sadam Марко Райд.
В утренней программе радиостанции Aripaev Райд рассказал, использовалась информация, которую давал рынок в целом и обратную связь инвесторов. «Старались понять настрой инвесторов и их среднюю цену. Так что решение о цене базируется все-таки на ожиданиях, а не на финансовых подсчетах» - прокомментировал Райд.
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