Большие объемы, еще больше планы

Литовская биржевая фирма AUGA в мае месяце организует акцию эмиссии, желая нотировать свои акции и на Таллиннской бирже. Мы поинтересовались, что это за фирма и какие у нее планы.
В лице фирмы AUGA Group AB мы имеем дело с одним из крупнейших так сказать, «с поля на полку» производителей экологической продукции в Литве и Европе. Их особенность состоит в использовании принципа вертикальной интегрированности и круговой экономики – примерно на площади 38 000 гектарах пахотной земли с сертификатом органического сельского хозяйства выращивают зерно, содержат птицу, скот, а
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