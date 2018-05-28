Linda Line обанкротилась – катамаран между Таллинном и Хельсинки больше не курсирует

28 мая 2018, 08:00

Linda Line обанкротилась Linda Line обанкротилась – катамаран между Таллинном и Хельсинки больше не...
Фото: Scanpix

Компания сама подала заявление о банкротстве.

Cудоходная компания Linda Line обанкротилась. По данным Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, Харьюский уездный суд признал компанию Linda Line Shipping Ou банкротом ранее в среду.

По данным суда, компания сама подала заявление о банкротстве.

Компания является владельцем Lindaliini AS, которая управляла курсирующими между Таллинном и Хельсинки скоростными пассажирскими катамаранами. Их движение прекратилось в конце прошлого сезона в ноябре 2017 года и не возобновлялось больше в этом году.

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ТаллиннХельсинки
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