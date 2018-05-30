Нескончаемый успех Taxify: большое вливание автопроизводителя

30 мая 2018, 07:00

Mercedes Mercedes
Фото: pixabay

В ряды инвесторов Taxify добавился немецкий производитель Мерседесов концерн Daimler, что для Taxify означает участие в будущем автомобилей с автопилотом.

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