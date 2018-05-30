Нескончаемый успех Taxify: большое вливание автопроизводителя

В ряды инвесторов Taxify добавился немецкий производитель Мерседесов концерн Daimler, что для Taxify означает участие в будущем автомобилей с автопилотом.
Немецкий производитель автомобилей Daimler AG с прошлого года начал приобретать стартапы по совместному использованию автомобилей. Теперь он добрался и до Taxify, куда он вложил вместе с другим инвесторами 175 миллионов долларов. Руководитель и основатель Taxify Маркус Виллиг сказал, что из-за интереса к этой сфере Daimler сам обратился к ним.
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