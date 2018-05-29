Рийна Сиккут: диагноз поставлен – соцдем!

«Люди часто чувствуют себя ущемлёнными, когда государство диктует, как следует действовать. Лично я таких чувств не испытываю», – говорит министр труда и здравоохранения Рийна Сиккут, пробывшая на своём посту едва ли месяц.
В радиопередаче «В гостях министр» Сиккут впервые поделилась с Aripaev своими мыслями о политике и экономике.
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