Средняя зарплата выросла

Департамент статистики опубликовал свежие данные.

Средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале 2018 года составила 1242 евро, что на 7,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил rus.err.ee со ссылкой на Департамент статистики.

Годовой рост средней брутто-зарплаты был на 0,2% быстрее, чем в предыдущем квартале.

В январе средняя месячная брутто-зарплата была 1220 евро, в феврале – 1213 и в марте – 1295 евро.

Реальная зарплата, учитываемая с влиянием индекса потребительских цен и указывающая на фактическую покупательную способность, из-за повышения потребительских цен росла по сравнению с первым кварталом 2017 года медленнее, чем средняя брутто-зарплата. Реальная зарплата выросла на 4,5%.

Средняя часовая заработная плата в первом квартале 2018 года было 7,38 евро, по сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла на 3,5%.

Самые высокие зарплаты в Эстонии в первом квартале получали работающие в секторе финансов и страхования, а также – информации и связи.