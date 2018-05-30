Арендная стоимость центров уменьшается Фото: T1

С головокружительной скоростью в Таллинне строятся торговые центры, и это строительство становится золотым временем для торговцев - застройщики должны стремительно опускать стоимость аренды, показывает магистерская работа Ристо Вейдерпасса, защищенная в Тартуском Университете.

Если в этом году на Таллиннском рынке недвижимости появится торговый центр Т1 с арендованной площадью в 55 000 квадратных метров, то общий объем рынка увеличится на одну десятую часть. В то же время, это принесет увеличение числа свободных торговых площадей, пишет Postimees. Если до этого значимость свободных площадей удерживалась на уровне 3,5%, то теперь произойдет скачок до уровня 5%.



За следующие годы арендная стоимость немного уменьшится - на пару процентов с сегодняшних 4,4%. В 2021 году средняя арендная стоимость квадратного метра дойдет до 7,1%, 15,1 евро за квадратный метр. Доход от аренды торговых центров продолжит умеренный рост в 2-3% в год.

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