Идея на рассмотрении: за зарплату в конверте ответственность должен нести и работник

За последние годы увеличилось число тех предприятий, по чей оценке зарплаты в конверте стали выплачивать чаще, выяснилось по итогам опроса, который проводился среди предприятий Торгово-промышленной палаты.
«Об растущей актуальности проблемы говорит то, что все меньше среди опрошенных тех, кто считает, что в их секторе ситуация с зарплатами в конверте близка к нулю. Скорее увеличивается доля тех предприятий, которые говорят о росте доли зарплат в конвертах» - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс .
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