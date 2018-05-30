Мартинсон: большие деньги продолжат приходить в Эстонию

Аллан Мартинсон написал, что 175 миллионов долларов инвестиций в Taxify –лишь верхушка айсберга. По его словам, в эстонском секторе технологий сейчас самое хорошее время и в ближайшее время можно ожидать еще таких же новостей.
В подтверждение того, что эстонский сектор технологий сейчас переживает хорошие времена, предприниматель этого сектора и инвестор Аллан Мартинсон на своей странице в Фэйсбук опубликовал девять наблюдений.
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