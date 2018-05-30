Руководить или управлять – вот в чем вопрос

Если руководитель мелкого предприятия, как бог, – присутствует везде и знает ответы на все вопросы, то управление крупным предприятием требует других умений и личных качеств, пишет главный директор Circle K Eesti Кай Реало.
В последнее время в прессе активно обсуждается руководство и умение быть руководителем. Я рада этому, поскольку иногда складывается впечатление, что работа руководителя – это то, чего следует стыдиться и что нужно скрывать, потому что вместо них работу выполняют другие люди.
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