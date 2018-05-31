Экономика Эстонии выросла на 3,6%

31 мая 2018, 10:45

Экономика Эстонии выросла на 3,6% Экономика Эстонии выросла на 3,6%
Фото: Andras Kralla

В первом квартале 2018 года валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В текущих ценах ВВП составил в первом квартале 5,7 млрд евро, сообщил в четверг, 31 мая, Департамент статистики.

По сравнению с первым кварталом прошлого года ВВП, скорректированный посезонно и по числу рабочих дней, вырос на 3,8%, а по сравнению с первым кварталом 2017 года снизился на 0,1%.

Как отмечают аналитики, наибольший вклад в прирост ВВП вновь внес строительный сектор. Такая тенденция наблюдается в стране пятый квартал подряд. Значительные успехи были зафиксированы в сфере грузоперевозок и складирования, обрабатывающей промышленности, а также в отрасли информации и связи.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство были отраслями, тормозившими экономический рост.

Внутренний спрос увеличился в первом квартале на 4,4%. А вот экспорт товаров и услуг значительно замедлился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале он увеличился всего на 0,9%. Главной причиной этого было снижение экспорта товаров.

Импорт товаров и услуг вырос в первом квартале на 5,4%.

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Ключевые слова
ЕвроИмпортНалогиЭкономический ростЭкспортДепартамент статистикиСельское хозяйство, лесное хозяйство
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