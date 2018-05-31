Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен... Фото: Scanpix/reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

В четверг, 31 мая, Лавров находится с дипломатическим визитом в Пхеньяне, он встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

Глава МИД России возложил цветы к монументу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Тажке он почтил память российского дипломата Андрея Карлова, возложив цветы к памятной доске с барельефом.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал способ решения ядерного кризиса на Корейском полуострове. По его мнению, это может быть только поэтапное снятие санкций с Северной Кореи.

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